Географія незмінна. Макрон підтвердив блокування рішення НАТО про відкриття офісу в Токіо
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що він виступає проти планів відкриття в Токіо офісу зв'язку НАТО, щоб не створювати враження, особливо у Китаю, що Північноатлантичний альянс розширює сферу свого впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aska News.
"Він повинен залишатися Організацією Північноатлантичного договору, і, що б не говорили люди, географія незмінна: Індо-Тихоокеанський регіон - це не Північна Атлантика", - заявив він.
При цьому він наголосив, що НАТО слід швидше встановити "стратегічну близькість" з Японією.
"Ми не хочемо, щоб створювалося враження, що НАТО створює легітимність для географічної присутності в інших регіонах", - додав Макрон.
Офіс НАТО в Токіо
Пропозиція щодо створення представництва альянсу в Токіо активно обговорювалося до початку саміту НАТО у Вільнюсі, і Пекін уже висловлював своє невдоволення. Але в підсумку воно не увійшло до підсумкового спільного комюніке у Вільнюсі, куди, мабуть, було включено спочатку, хоча генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що воно "все ще на розгляді".
У травні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія веде переговори про відкриття в Токіо офісу зв'язку НАТО для полегшення консультацій з альянсом.
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі зазначав, що таке бажання пов'язане з тим, що вторгнення РФ в Україну зробило світ менш стабільним.
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