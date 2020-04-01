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До Гео Лероса додому приїхала СБУ

Новини » Політика     01.04.2020 - 15:47
До Гео Лероса додому приїхала СБУ
Фото: Гео Лерос (facebook.com/geo.ya.1)

На думку нардепа, співробітники СБУ хотіли вручити йому повістку на допит

До народного депутата від фракції "Слуги народу" Гео Лероса прихали співробітники Служби безпеки України. Про це повідомив сам нардеп у себе в Facebook.

Лерос зазначив, що співробітники спецслужби прибули за його домашньою адресою. У цей час його вдома не було, до слідчих поїхав адвокат.

"Приїхало СБУ за адресою мого проживання. Кажуть, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав, адвокат поїхав", - іронізує нардеп.

Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало...

Опубліковано Geo Leros Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака Денисом, який обговорює призначення на різні посади, зокрема, у Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці".

Коментуючи "плівки Лероса", глава ОП Андрій Єрмак заявив, що опубліковане відео з його братом є інструментом боротьби деяких людей не тільки проти нього особисто, але й проти української влади в цілому.

Також РБК-Україна повідомляло, що сам Денис Єрмак заперечує причетність до призначень на високі посади.

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