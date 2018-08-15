В Генуе на месте обрушения моста приостановили спасательную операцию

По словам спасателей, существует риск новых обрушений,

В итальянском городе Генуя приостановлена спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает Rai News.

Спасатели сообщили, что существует риск новых обрушений, в частности, в опасности находятся расположенные под мостом дома. В связи с этим были эвакуированы 632 человека.

Напомним, обвал моста в Италии произошел 14 августа. Автомобильный виадук обрушился в Генуе, из-за чего под завалами оказалось большое количество транспортных средств. По последним данным, в результате обвала моста в Италии погибли 37 человек.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе. По словам Тонинелли, именно компания Autostrade per l'italia была ответственной за ремонтные работы, которые проводились на мосту.

