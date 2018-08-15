У Генуї на місці обвалення мосту призупинили рятувальну операцію

За словами рятувальників, існує ризик нових обвалень,

В італійському місті Генуя припинена рятувальна операція на місці обвалення автомобільного мосту. Про це повідомляє Rai News.

Рятувальники повідомили, що існує ризик нових обвалень, зокрема, в небезпеці знаходяться розташовані під мостом будинку. У зв'язку з цим були евакуйовані 632 людини.

Нагадаємо, обвал мосту в Італії стався 14 серпня. Автомобільний віадук обрушився в Генуї, у зв'язку з чим під завалами опинилася велика кількість транспортних засобів. За останніми даними, в результаті обвалення мосту в Італії загинули 37 людей.

Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї. За словами Тонінеллі, саме компанія Autostrade per l'italia була відповідальною за ремонтні роботи, які проводилися на мосту.