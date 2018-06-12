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"Гент" подписал второго украинского футболиста

НовостиСпорт    12.06.2018 - 17:14

Контракт Пластуна с бельгийским клубом рассчитан на 4 года

"Гент" объявил о подписании украинского защитника Игоря Пластуна. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

27-летний игрок обороны подписал контракт сроком на 4 года. Сумма трансфера не называется, но в СМИ фигурировала сумма 3 млн евро, которая сделает Пластуна самым дорогим защитником в истории клуба.

 

Последние два сезона Пластун играл за "Лудогорец", с которым стал двукратным чемпионом Болгарии. До этого защитник выступал чемпионате Украины за "Оболонь".

В составе "Гента" также выступает украинский форвард Роман Яремчук.

В следующем сезоне бельгийский клуб стартует в квалификации Лиги Европы.

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Теги публикации: трансферы, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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