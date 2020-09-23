Гент - Динамо: прогноз на плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вірять в прохід киян, але не в перемогу у першій грі

Бельгійський "Гент" і київське "Динамо" проведуть перший матч в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів - останнього відбіркового етапу в груповий турнір. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

23 вересня 22:00

Гент, стадіон "Геламко Арена"

Букмекери віддають мінімальну перевагу бельгійському клубу. Перемога "Гента" відповідає коефіцієнту 2,50, тоді як успіх "Динамо" оцінюється у 2,75. Коефіцієнт на нічию становить 3,10.

На думку фахівців, найбільш ймовірний рахунок - нічия 1:1, яка оцінюється в 5,50. Трохи менш ймовірною вважається перемога "Гента" 1:0 за 7,50, а також успіх "Динамо" з мінімальним рахунком - 8,00.

Найбільш ймовірними авторами голів є українці - Роман Яремчук (2,90) та Владислав Супряга (3,10).

Попри те, що бельгійці вважаються фаворитами першого матчу, букмекерські котирування свідчать, що "біло-сині", швидше за все, пройдуть в груповий турнір. Коефіцієнт на прохід "Динамо" становить 1,65, на "Гент" - 2,24.

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на матч Ліги чемпіонів за два дні до гри з двома нападниками у складі.