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У Генштабі ЗСУ скорегували дані щодо ворожих втрат по безпілотниках

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували на фронті за добу ще 1270 російських окупантів. А за скоригованими даними, загалом від початку широкомасштабної військової агресії армія РФ втратила 18117 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

У військовому командуванні звернули увагу, що у зв'язку "з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БПЛА".

Так, додали у Генштабі, загальна цифра у звіті  щодо "мінусованих" безпілотників ворога надається вже скоригованою.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 697680 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 9170 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 18487 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 20076 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1244 од.;
  • засоби ППО - 994 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18117 (+28) од.;
  • крилатих ракет - 2628 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28114 (+76) од.;
  • спеціальної техніки - 3583 (+4) од.

Нагадаємо, нещодавно у звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські загарбники почали використовувати БПЛА "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.

Додамо, за словами експерта з авіації Костянтина Криволапа в коментарі РБК-Україна, росармія не здатна виснажити ППО ЗСУ своїми "Шахедами". Він уточнив, що до відбиття атак залучаються мобільні вогневі групи, РЕБи й вже потім ЗРК малого радіуса дії.

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