У Генштабі ЗСУ скорегували дані щодо ворожих втрат по безпілотниках

Нагадаємо, нещодавно у звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що російські загарбники почали використовувати БПЛА "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.

Додамо, за словами експерта з авіації Костянтина Криволапа в коментарі РБК-Україна, росармія не здатна виснажити ППО ЗСУ своїми "Шахедами". Він уточнив, що до відбиття атак залучаються мобільні вогневі групи, РЕБи й вже потім ЗРК малого радіуса дії.

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