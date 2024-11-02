В Генштабе ВСУ скорректировали данные о вражеских потерях по беспилотникам

Напомним, недавно в отчете экспертов Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские захватчики начали использовать БПЛА "Шахед-136" с термобарическими боеголовками.

Добавим, по словам эксперта по авиации Константина Криволапа в комментарии РБК-Украина, росармия не способна истощить ПВО ВСУ своими "Шахедами". Он уточнил, что к отражению атак привлекаются мобильные огневые группы, РЭБы и уже затем ЗРК малого радиуса действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.