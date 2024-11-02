В Генштабе ВСУ скорректировали данные о вражеских потерях по беспилотникам
Силы обороны Украины ликвидировали на фронте за сутки еще 1270 российских оккупантов. А по скорректированным данным, в целом с начала широкомасштабной военной агрессии армия РФ потеряла 18 117 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
В военном командовании обратили внимание, что в связи "с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА".
Так, добавили в Генштабе, общая цифра в отчете по "минусованным" беспилотникам врага предоставляется уже скорректированной.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 697680 (+1270) человек ликвидировано;
- танков - 9170 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 20076 (+37) ед.;
- РСЗО - 1244 ед.;
- средства ПВО - 994 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28) ед.;
- крылатых ракет - 2628 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед.;
- специальной техники - 3583 (+4) ед.
Напомним, недавно в отчете экспертов Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские захватчики начали использовать БПЛА "Шахед-136" с термобарическими боеголовками.
Добавим, по словам эксперта по авиации Константина Криволапа в комментарии РБК-Украина, росармия не способна истощить ПВО ВСУ своими "Шахедами". Он уточнил, что к отражению атак привлекаются мобильные огневые группы, РЭБы и уже затем ЗРК малого радиуса действия.
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