В Генштабе ВСУ скорректировали данные о вражеских потерях по беспилотникам

Силы обороны Украины ликвидировали на фронте за сутки еще 1270 российских оккупантов. А по скорректированным данным, в целом с начала широкомасштабной военной агрессии армия РФ потеряла 18 117 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook .

Так, добавили в Генштабе, общая цифра в отчете по "минусованным" беспилотникам врага предоставляется уже скорректированной.

В военном командовании обратили внимание, что в связи "с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА".

Напомним, недавно в отчете экспертов Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские захватчики начали использовать БПЛА "Шахед-136" с термобарическими боеголовками.

Добавим, по словам эксперта по авиации Константина Криволапа в комментарии РБК-Украина, росармия не способна истощить ПВО ВСУ своими "Шахедами". Он уточнил, что к отражению атак привлекаются мобильные огневые группы, РЭБы и уже затем ЗРК малого радиуса действия.

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