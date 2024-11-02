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В Генштабе ВСУ скорректировали данные о вражеских потерях по беспилотникам

Суббота 02 ноября 2024 08:08
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В Генштабе ВСУ скорректировали данные о вражеских потерях по беспилотникам Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали на фронте за сутки еще 1270 российских оккупантов. А по скорректированным данным, в целом с начала широкомасштабной военной агрессии армия РФ потеряла 18 117 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В военном командовании обратили внимание, что в связи "с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА".

Так, добавили в Генштабе, общая цифра в отчете по "минусованным" беспилотникам врага предоставляется уже скорректированной.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 697680 (+1270) человек ликвидировано;
  • танков - 9170 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 20076 (+37) ед.;
  • РСЗО - 1244 ед.;
  • средства ПВО - 994 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28) ед.;
  • крылатых ракет - 2628 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед.;
  • специальной техники - 3583 (+4) ед.

В Генштабе ВСУ скорректировали данные о вражеских потерях по беспилотникам

Напомним, недавно в отчете экспертов Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские захватчики начали использовать БПЛА "Шахед-136" с термобарическими боеголовками.

Добавим, по словам эксперта по авиации Константина Криволапа в комментарии РБК-Украина, росармия не способна истощить ПВО ВСУ своими "Шахедами". Он уточнил, что к отражению атак привлекаются мобильные огневые группы, РЭБы и уже затем ЗРК малого радиуса действия.

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