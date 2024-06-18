У Генштабі ЗСУ розповіли про активізацію окупантів на Краматорському напрямку

У звіті було представлено інформацію про оперативну обстановку на фронті станом на 22.00 18 червня.

Російські атаки

"Російські загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари із застосуванням 45 КАБів та задіяли 482 дрони-камікадзе", - передали у військовому командуванні.

Крім того, противник здійснив майже 2900 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Ситуація на фронті

"Українські війська продовжують оборонну операцію та рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину території країни. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку", - розповіли в Генштабі.

На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень. Війська ЗСУ стали на заваді 4 атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще 2 штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. ЗСУ відбили 8 атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще 4 боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити українських захисників із займаних позицій у районах Греківки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. 12 атак відбито ЗСУ. Ворог успіху не мав. Триває бій на локації Тернів.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 13 атак загарбників поблизу Роздолівки, Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки. Ситуація контрольована, втрат територій і позицій не допущено. Ще 2 боєзіткнення в районі Верхньокам’янського тривають.

Зазначається, що російський агресор активізувався на Краматорському напрямку. Протягом поточної доби загарбники здійснили 6 спроб наблизитися до мікрорайону Новий Часового Яру, 4 з яких відбито захисниками України. 2 бойові зіткнення ще тривають.

"Крім того, ворог проводить активні штурмові дії поблизу Іванівського, Південного та Нью-Йорка, де на даний час продовжуються дев'ять боїв", - передали у військовому командуванні.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку, де кількість ворожих штурмів досягла 37. Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Новопокровського, Сокола та Карлівки.

"Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування противника та стабілізації обстановки. Відбито 20 атак, ще 17 боїв продовжуються", - передали в Генштабі.

За попередньою інформацією, втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали приблизно 180 окупантів убитими та пораненими. Крім того, було знищено одну МТ-ЛБ, міномет, гармату, чотири авто, пошкоджено два танки росіян.

На Курахівському напрямку 3 спроби ворога витіснити українських захисників із займаних позицій у районі Красногорівки успіху не мали. Ще 4 бої тут тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

"Наші захисники нищать окупантів. З початку доби загальні втрати росіян становлять 86 осіб. Знищено також автомобіль ворога", - поінформували у Генштабі.

На Времівському напрямку успіху не мали дві штурмові дії загарбників поблизу Урожайного та Новодарівки.

Також зазнали невдачі дві атаки окупантів на Оріхівському напрямку - у районах Новоданилівки та Малої Токмачки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.