В Генштабе ВСУ рассказали об активизации оккупантов на Краматорском направлении

В отчете была представлена информация об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22:00 18 июня.

Российские атаки

"Российские захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара с применением 45 КАБов и задействовали 482 дрона-камикадзе", - передали в военном командовании.

Кроме того, противник совершил почти 2900 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам со ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

Ситуация на фронте

"Украинские войска продолжают оборонную операцию и решительно противодействуют попыткам противника продвинуться в глубину территории страны. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении", - рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений. Войска ВСУ помешали 4 атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще 2 штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцев продолжается.

На Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. ВСУ отразили 8 атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще 4 боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг 13 раз пытался вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Грековки, Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества. 12 атак отбиты ВСУ. Враг успеха не имел. Идет бой на локации Тернов.

На Северском направлении ВСУ отразили 13 атак захватчиков вблизи Роздоловки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Ситуация контролируемая, потери территорий и позиций не допущены. Еще 2 боестолкновения в районе Верхнекаменского продолжаются.

Отмечается, что российский агрессор активизировался на Краматорском направлении. В течение этих суток захватчики предприняли 6 попыток приблизиться к микрорайону Новый Часового Яра, 4 из которых отбиты защитниками Украины. 2 боевых столкновения еще продолжаются.

"Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия вблизи Ивановского, Южного и Нью-Йорка, где сейчас продолжаются девять боев", - передали в военном командовании.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении, где количество вражеских штурмов достигло 37. Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Новопокровского, Сокола и Карловки.

"Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника и стабилизации обстановки. Отражены 20 атак, еще 17 боев продолжаются", - передали в Генштабе.

По предварительной информации, потери агрессора сегодня на этом направлении составили примерно 180 оккупантов убитыми и ранеными. Кроме того, была уничтожена одна МТ-ЛБ, миномет, пушка, четыре авто, повреждены два танка россиян.

На Кураховском направлении 3 попытки врага вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районе Красногоровки не имели успеха. Еще 4 боя здесь продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны.

"Наши защитники уничтожают оккупантов. С начала суток общие потери россиян составляют 86 человек. Уничтожен также автомобиль врага", - проинформировали в Генштабе.

На Времивском направлении успеха не имели два штурмовых действия захватчиков вблизи Урожайного и Новодаровки.

Также потерпели неудачу две атаки оккупантов на Ореховском направлении - в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.

В других направлениях ситуация существенных изменений не имела.