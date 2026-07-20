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У Генштабі зробили заяву на тлі чуток про звільнення Сирського

16:02 20.07.2026 Пн
1 хв
Чи підтвердилася інформація про можливе звільнення головнокомандувача?
aimg Марія Науменко
фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)

Чутки про нібито звільнення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського швидко поширилися мережею, однак у військовому керівництві їх спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності", - наголосили в Генштабі.

Там також зазначили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати обов'язки головнокомандувача ЗСУ.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов також залишається на своїй посаді та продовжує виконувати свої функціональні обов'язки.

У Генштабі нагадали, що звільнення головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу здійснюється виключно на підставі указу президента України.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито розглядає можливість звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За даними співрозмовників, таке рішення можливе лише за умови, якщо вдасться знайти кандидата, який забезпечить безперервність управління військом і збереження оборони на фронті.

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УкраїнаГенштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниОлександр Сирський