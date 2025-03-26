У Генштабі відповіли на звинувачення РФ у порушенні умов перемир'я

Сили оборони України не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначили у Генштабі, заяви російського міністерства оборони про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.
"25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - сказано у заяві.
У Генштабі зауважили, що російське військове відомство поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.
США розпочали низку перемовин з Україною та Росією щодо перемир'я та запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Києвом та Москвою.
Україна відразу погодилась на цю пропозицію, а ось Кремль не давав прямої відповіді. При цьому росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.
Минулими вихідними в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни.
Україна та США вже опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
У понеділок Штати проводили переговори з російською делегацією, які тривали близько 12 годин.
Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі.
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