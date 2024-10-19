У Генштабі розповіли, скільки українських військових пройшли підготовку за кордоном

Він уточнив, що були різні напрямки підготовки. Як базова, так і підготовка фахівців, лідерів та залагодження штабів.

"За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", - сказав Межевікін.

Також представник Генштабу додав, що співпраця із країнами блоку НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", - резюмував він.