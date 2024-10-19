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У Генштабі розповіли, скільки українських військових пройшли підготовку за кордоном

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Вже понад 100 тисяч військових Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів. Мова йде про період з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він уточнив, що були різні напрямки підготовки. Як базова, так і підготовка фахівців, лідерів та залагодження штабів.

"За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери", - сказав Межевікін.

Також представник Генштабу додав, що співпраця із країнами блоку НАТО і партнерами в напрямку підготовки українських військових триває та розвивається.

"І це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора", - резюмував він.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому The Times писало, що військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військ в Україну. Одне з джерел видання пояснило, що вони допомагатимуть у підготовці новобранців, оскільки відправлення британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Британії було б дешевшим, кращим і швидшим.

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