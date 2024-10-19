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В Генштабе рассказали, сколько украинских военных прошли подготовку за границей

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Уже более 100 тысяч военных сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров. Речь идет о периоде с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он уточнил, что были разные направления подготовки. Как базовая, так и подготовка специалистов, лидеров и улаживание штабов.

"За 2022, 2023, 2024 год на территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по разным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты разных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и так далее.. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры", - сказал Межевикин.

Также представитель Генштаба добавил, что сотрудничество со странами блока НАТО и партнерами по подготовке украинских военных продолжается и развивается.

"И это ясно подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора", - резюмировал он.

Напомним, чуть более недели назад The Times писало, что военное руководство Великобритании рассматривает возможность отправки войск в Украину. Один из источников издания объяснил, что они будут помогать в подготовке новобранцев, поскольку отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Британии была бы дешевле, лучше и быстрее.

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