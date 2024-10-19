В Генштабе рассказали, сколько украинских военных прошли подготовку за границей

Он уточнил, что были разные направления подготовки. Как базовая, так и подготовка специалистов, лидеров и улаживание штабов.

"За 2022, 2023, 2024 год на территории стран-партнеров подготовку прошли более 100 тысяч военнослужащих по разным направлениям подготовки, начиная от базовой, специалисты разных видов/родов войск, подготовка лидеров, слаживание штабов и так далее.. То есть очень большой объем работы на себя взяли наши партнеры", - сказал Межевикин.

Также представитель Генштаба добавил, что сотрудничество со странами блока НАТО и партнерами по подготовке украинских военных продолжается и развивается.

"И это ясно подтверждает, что Украина не одна в борьбе против российского агрессора", - резюмировал он.