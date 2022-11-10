У Генштабі розповіли, скільки безпілотників та ракет запустила Росія за тиждень по Україні

Протягом поточного тижня російські Збройні сил випустили 17 ракет та застосували 50 безпілотних літальних апаратів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 10 листопада 2022 року.

Як зазначив бригадний генерал Олексій Громов, з усієї кількості випущених повітряних цілей було знищено 24% ракет та 64% БПЛА.

У середу, 9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. Частину з них вдалося збити.

Крім того, російські окупанти у ніч на 9 листопада завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Унаслідок атак постраждали четверо людей.

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