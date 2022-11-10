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У Генштабі розповіли, скільки безпілотників та ракет запустила Росія за тиждень по Україні

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 17:13
У Генштабі розповіли, скільки безпілотників та ракет запустила Росія за тиждень по Україні Фото: українські військові влучно знищують повітряні цілі ворога - за тиждень 53 (mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Протягом поточного тижня російські Збройні сил випустили 17 ракет та застосували 50 безпілотних літальних апаратів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 10 листопада 2022 року.

Як зазначив бригадний генерал Олексій Громов, з усієї кількості випущених повітряних цілей було знищено 24% ракет та 64% БПЛА.

"Загалом протягом тижня підрозділами протиповітряної оборони знищено 53 повітряні цілі", - підкреслив він.

У середу, 9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. Частину з них вдалося збити.

Крім того, російські окупанти у ніч на 9 листопада завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Унаслідок атак постраждали четверо людей.

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