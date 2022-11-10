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В Генштабе рассказали, сколько беспилотников и ракет запустила Россия за неделю по Украине

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 17:13
В Генштабе рассказали, сколько беспилотников и ракет запустила Россия за неделю по Украине Фото: украинские военные метко уничтожают воздушные цели врага - за неделю 53 (mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В течение текущей недели российские Вооруженные силы выпустили 17 ракет и применили 50 беспилотных летательных аппаратов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время онлайн-брифинга представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center 10 ноября 2022 года.

Как отметил бригадный генерал Алексей Громов, из всего количества выпущенных воздушных целей было уничтожено 24% ракет и 64% БПЛА.

"В целом в течение недели подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 53 воздушных целей", - подчеркнул он.

В среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека.

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