В Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на ранок

Покровський напрямок

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів.

Ситуація на конкретних напрямках

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.



На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Макіївка та в напрямку Катеринівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Чарівного.



На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського.



На Придніпровському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 440 обстрілів, зокрема 4 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.