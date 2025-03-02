В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на утро

В последние дни активность России на фронте немного уменьшилась. Хотя оккупанты продолжают давить больше всего на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в сторону Новой Полтавки, Тарасовки, Елизаветовки, Проминя, Котляровки, Надиевки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов.
На Купянском направлении агрессор проводил три наступательных действия возле Новоосинового и Загрызово, получил отпор.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Макеевка и в направлении Катериновки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Скудное.
На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Чаривного.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского.
На Приднепровском направлении наши воины успешно отбили одну атаку противника.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Харьковском, Северском и Краматорском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудар, сбросив при этом 47 КАБ, совершил 440 обстрелов, в том числе 4 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий захватчиков.
За сутки потери РФ составили 1110 военных. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 25 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 192 БПЛА оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и 5 единиц спецтехники оккупантов.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления противника и четыре вражеские артиллерийские системы.
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