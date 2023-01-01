В Генштабе рассказали, зачем россияне обстреливают левобережье Херсонской области

Россияне продолжают обстреливать временно оккупированные населенные пункты, которые находятся на левобережье Херсонской области. В частности, они хотят принудить население к эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

По информации украинского военного командования, оккупанты при помощи минометов наносят удары по Олешкам, Голой Пристани, Плавням, а также дачным поселениям между вышеупомянутыми населенными пунктами.

В Генштабе подчеркивают, что таким образом оккупанты хотят дестабилизировать гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины и принудить местное население к так называемой "добровольной эвакуации".