Білорусь приховано мобілізує водіїв для армії РФ, - ЦНС

У Білорусі триває прихована мобілізація водіїв і механіків, які мають обслуговувати потреби армії РФ. При цьому власну мобілізацію білоруська армія заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Таке розпорядження було надіслано військкоматам ще у березні цього року. Як засвідчують дані білоруського підпілля, військові комісари навіть обходять будинки військовозобов’язаних і відшукують водіїв вантажної техніки і механіків.

Таким чином Білорусь продовжує підтримувати російську армію на своїй території. А після заяв самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо створення спільного угруповання російсько-білоруських військ під контролем армії РФ вже опинилися авіабази в містах Ліда і Барановичі.

Крім того, за інформацією українських партизан, білоруські військові помічені у тимчасово окупованому Мелітополі.