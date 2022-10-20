В Генштабе объяснили, почему Путин так стремится удержать южное направление
Южное направление Украины имеет стратегическое значение для режима Владимира Путина, поэтому РФ так стремится удержать его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.
"Для режима (президента РФ Владимира - ред.) Путина южное направление - Херсон, Запорожье и Николаев - имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения сухопутного коридора до Крыма и водообеспечения полуострова", - отметил он.
Кроме того, по словам Громова, южный фронт может поспособствовать созданию плацдарма для захвата Россией Николаевской и Одесской областей и лишения Украины статуса морского государства.
Также Путин стремится проложить сухопутный коридор к Приднестровью.
Напомним, российские оккупанты на неделю закрывают въезд в Херсонскую область якобы в связи с "напряженной ситуацией".
Тем временем украинские власти призывают жителей Херсона подготовить укрытия на случай российских провокаций.
По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую область или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма в преддверии решающих сражений.
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