У Генштабі показали, як ЗСУ прорвали мінні поля в Курській області (відео)

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники кілька тижнів ведуть бойові дії у Курській області. Вони зайшли на територію РФ і досягли там значних успіхів.

Зокрема, під їхнім контролем перебуває місто Суджа та ще майже 100 населених пунктів на території Курської області.

Також Україна взяла в полон велику кількість російських солдатів. Серед них не лише професійна армія, а й звичайні строковики, яких Росія кинула на захист кордону.

Зокрема, за один день бійцям Служби безпеки України вдалося взяти в полон 102 росіянина. Детально про це РБК-Україна дізналося у власних джерел.

За словами Зеленського, за допомогою такої операції Україна не дозволила Росії розпочати наступ на Сумську область. При цьому, як зазначив глава держави, є цілі, які не можна розголошувати.

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