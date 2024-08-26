UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Генштабі показали, як ЗСУ прорвали мінні поля в Курській області (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ прорвали мінні поля в Курській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники на початку операції в Курській області прорвали мінні поля. У цьому допомогли інженерні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних Сил України у Telegram.

Як зазначили у Генштабі, з початком наступу українських військ на Курську область воїни 49 інженерно-штурмової бригади Сил підтримки ЗСУ робили проходи у мінних полях. Вони забезпечували прохід українських захисників углиб оборони росіян та організовували проходи через перешкоди.

Бійці 49 інженерно-штурмової бригади були першими у прориві кордону.

 

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники кілька тижнів ведуть бойові дії у Курській області. Вони зайшли на територію РФ і досягли там значних успіхів.

Зокрема, під їхнім контролем перебуває місто Суджа та ще майже 100 населених пунктів на території Курської області.

Також Україна взяла в полон велику кількість російських солдатів. Серед них не лише професійна армія, а й звичайні строковики, яких Росія кинула на захист кордону.

Зокрема, за один день бійцям Служби безпеки України вдалося взяти в полон 102 росіянина. Детально про це РБК-Україна дізналося у власних джерел.

За словами Зеленського, за допомогою такої операції Україна не дозволила Росії розпочати наступ на Сумську область. При цьому, як зазначив глава держави, є цілі, які не можна розголошувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні