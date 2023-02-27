У Генштабі показали, як мобільні групи на Донбасі залпом б'ють по ворогу (відео)

Українські військові показали роботу мобільних груп на Донбасі. Бійці залпом накривають позиції окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
"Мобільні групи регулярно "вітають" окупантів на Донеччині", - написали військові в описі під відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці, вони можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.
Додамо, також мобільні ППО розгорнули і на півночі України. Зокрема, вони залучені до оборони об’єктів критичної інфраструктури на країни.
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