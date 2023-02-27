В Генштабе показали, как мобильные группы на Донбассе залпом бьют по врагу (видео)

"Мобильные группы регулярно "приветствуют" оккупантов в Донецкой области", - написали военные в описании под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве создали мобильные огневые группы, защищающие небо столицы, они могут сбивать дроны-камикадзе, ракеты и другие воздушные цели.

Добавим, также мобильные ПВО развернули и на севере Украины. В частности, они вовлечены в оборону объектов критической инфраструктуры на страны.

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