В Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 6 апреля уничтожили три беспилотника россиян.

Также мы писали, что украинские защитники сбили вертолет россиян Ми-24 на Авдеевском направлении.

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