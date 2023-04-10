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В Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам (видео)

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Понедельник 10 апреля 2023 17:47
В Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам (видео) Иллюстративное фото: в Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинская авиация продолжает систематически уничтожать российских оккупантов на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"Отдельные бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины эффективно и систематически уничтожают российских оккупантов", - подчеркивает военное командование.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 6 апреля уничтожили три беспилотника россиян.

Также мы писали, что украинские защитники сбили вертолет россиян Ми-24 на Авдеевском направлении.

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