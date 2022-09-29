У Генштабі підтвердили знищення трьох ворожих ЗРК С-300 в Запорізькій області

Українські захисники завдали потужного удару по російських окупантах у Запорізькій області. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що наші воїни атакували позиції противника у районі населеного пункту Токмак 27 вересня.
"Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300", - вказали у Генштабі.
Українські військові додали, що наразі санітарні та безповоротні втрати особового складу окупантів уточнюються.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.
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