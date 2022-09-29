В Генштабе подтвердили уничтожение трех вражеских ЗРК С-300 в Запорожской области

Украинские защитники нанесли мощный удар по российским оккупантам в Запорожской области. Враг понес потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что наши воины атаковали позиции противника в районе населенного пункта Токмак 27 сентября.
"Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300", - указали в Генштабе.
Украинские военные добавили, что санитарные и безвозвратные потери личного состава оккупантов уточняются.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью ясна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше бежать с поля боя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.