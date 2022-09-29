У Генштабі підтвердили знищення трьох ворожих ЗРК С-300 в Запорізькій області

Українські захисники завдали потужного удару по російських окупантах у Запорізькій області. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

Зазначається, що наші воїни атакували позиції противника у районі населеного пункту Токмак 27 вересня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є повністю зрозумілою. З його слів, якщо росіяни хочуть жити, то їм краще втікати з поля бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.