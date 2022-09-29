В Генштабе подтвердили уничтожение трех вражеских ЗРК С-300 в Запорожской области

Украинские защитники нанесли мощный удар по российским оккупантам в Запорожской области. Враг понес потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

Отмечается, что наши воины атаковали позиции противника в районе населенного пункта Токмак 27 сентября.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью ясна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше бежать с поля боя.

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