В Генштабі підтвердили удар по АО "Енергія" в російському Єльці: які наслідки

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони атакували російське підприємство "Енергія". Воно займає важливе місце у структурі оборонного комплексу росіян.

Атакований серійно виробляє акумулятори та батареї для низки видів російського озброєння. В тому числі для універсальних модулів планерування та корекції (УМПК), які встановлюються окупантами на авіабомби, для балістичних ракет "Іскандер-М", крилатих ракет й так далі.

"Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - сказано у повідомленні.

