В Генштабе подтвердили удар по АО "Энергия" в российском Ельце: какие последствия

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны атаковали российское предприятие "Энергия". Оно занимает важное место в структуре оборонного комплекса россиян.

Атакованный серийно производит аккумуляторы и батареи для ряда видов российского вооружения. В том числе для универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые устанавливаются оккупантами на авиабомбы, для баллистических ракет "Искандер-М", крылатых ракет и так далее.

"Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено, результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - сказано в сообщении.