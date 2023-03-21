У Генштабі озвучили кількість артилерії, яка необхідна ЗСУ

За його словами, українські спеціалісти можуть модернізувати стару радянську зброю. Це дозволяє значно заощаджувати кошти.

"Війна - це дуже дороге задоволення. Нове озброєння коштує дуже великих грошей. А в нас є можливість модернізувати старі гармати до таких технічних характеристик, щоб вони фактично були на одному рівні зі зразками наших країн-партнерів", - сказав Баранов.

Він зауважив, що дані процеси відбуваються постійно. Окрім цього є спеціальні дослідницько-конструкторські проекти.

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми обов’язково вже будемо мати наші вдосконалені системи, тому що у нас десь потреба близько 2000 стволів. Вони з часом виходять з ладу, тому потребують оновлення", - наголосив він.