В Генштабе озвучили количество артиллерии, необходимой ВСУ

По его словам, украинские специалисты могут модернизировать старое советское оружие. Это позволяет значительно экономить денежные средства.

"Война - это очень дорогое удовольствие. Новое вооружение стоит очень больших денег. А у нас есть возможность модернизировать старые пушки к таким техническим характеристикам, чтобы они фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров", - сказал Баранов.

Он отметил, что данные процессы проходят постоянно. Кроме того, есть специальные исследовательско-конструкторские проекты.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, потому что у нас где-то потребность около 2000 стволов. Они со временем выходят из строя, поэтому нуждаются в обновлении", - подчеркнул он.