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В Генштабе озвучили количество артиллерии, необходимой ВСУ

Фото: в Генштабе озвучили количество артиллерии, необходимой ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Потреба украинских Сил обороны в артиллерии составляет около 2000 стволов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление временного исполняющего обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

По его словам, украинские специалисты могут модернизировать старое советское оружие. Это позволяет значительно экономить денежные средства.

"Война - это очень дорогое удовольствие. Новое вооружение стоит очень больших денег. А у нас есть возможность модернизировать старые пушки к таким техническим характеристикам, чтобы они фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров", - сказал Баранов.

Он отметил, что данные процессы проходят постоянно. Кроме того, есть специальные исследовательско-конструкторские проекты.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, потому что у нас где-то потребность около 2000 стволов. Они со временем выходят из строя, поэтому нуждаются в обновлении", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня, 21 марта, украинские военные в районе Бахмута уничтожили группу кафиров и их состав боеприпасов.

Целью взрывов, прогремевших в Джанкое и повредивших железнодорожные пути, было остановка логистического обеспечения россиян во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.

Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

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