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ЗСУ завдали удару в районі Бахмуту: знищили склад боєприпасів та групу росіян

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Бахмут, Вівторок 21 березня 2023 18:01
ЗСУ завдали удару в районі Бахмуту: знищили склад боєприпасів та групу росіян Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів та групу росіян (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 березня, українські військові в районі Бахмута знищили групу окупантів та їх склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Українські військові під час ведення спеціальної розвідки, в районі Бахмуту виявили 3 групи росіян, по 10-13 осіб кожна.

ЗСУ завдали удару в районі Бахмуту: знищили склад боєприпасів та групу росіян

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів та групу росіян (t.me/ukr_sof)

"Окупанти скупчилися поблизу одного з будинків, що використовувався противником як склад БК", - повідомили в ССО.

В ЗСУ повідомили, що завдяки злагодженій роботі операторів ССО разом з підрозділам Сил Оборони, було знищено 1 групу противника та склад боєприпасів.

"Інші 2 групи висунулись для подальшої спроби штурму наших позицій", - сказали в Силах оборони.

Нагадаємо, у Міноборони показали, як французький ЗРК Crotale "відпрацював" по російській крилатій ракеті.

Раніше ми повідомляли, що бригада "Рубіж" за останню добу знищила 10 окупантів.

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