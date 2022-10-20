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У Генштабі назвали завдання №1 для російських військ в Україні

Фото: заступник начальника Головного управління Генштабу Олексій Громов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Юлія Бойко

На сьогодні головним завданням російських військ в Україні є утримання фронту, щоб зупинити наступ Сил оборони на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Дані розвідки свідчать, що на найближчу перспективу завданням №1 для збройних сил Росії визначено утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонському напрямку", - наголосив він.

За його словами, це завдання противник планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань збройних сил на правобережжі Дніпра.

"Наразі для стримування просування підрозділів наших військ у Південнобузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють заходи щодо фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. Противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити всебічну підтримку своїх військ", - додав він. .

Нагадаємо, раніше Громов заявив про ризик повторного російського наступу з території Білорусі, але цього разу ціллю буде не Київ, а перерізання логістичних шляхів на заході України.

У будь-якому разі Збройні сили готові до адекватної відповіді на такі дії.

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