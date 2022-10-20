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В Генштабе назвали задачу №1 для российских войск в Украине

Фото: замначальника Главного управления Генштаба Алексей Громов (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня главной задачей российских войск в Украине является удержание фронта, чтобы остановить наступление Сил обороны на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей №1 для вооруженных сил России определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении", - отметил он.

По его словам, эту задачу противник планирует решить в первую очередь за счет первой волны мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил на правобережье Днепра.

"В настоящее время для сдерживания продвижения подразделений наших войск в Южнобугском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры по фортификационному оборудованию оборонных рубежей. Противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск", - добавил Громов.

Напомним, ранее Громов заявил о риске повторного российского наступления с территории Беларуси, но на этот раз целью будет не Киев, а перерезание логистических путей на западе Украины.

В любом случае Вооруженные силы готовы к адекватному ответу на такие действия.

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Генштаб ВСУВойна России против Украины