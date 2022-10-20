В Генштабе назвали задачу №1 для российских войск в Украине

"Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей №1 для вооруженных сил России определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении", - отметил он.

По его словам, эту задачу противник планирует решить в первую очередь за счет первой волны мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил на правобережье Днепра.

"В настоящее время для сдерживания продвижения подразделений наших войск в Южнобугском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры по фортификационному оборудованию оборонных рубежей. Противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск", - добавил Громов.