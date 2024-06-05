У Генштабі назвали напрямок на фронті, де у РФ найбільше втрат

За даними Генштабу, найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там кількість ворожих атак зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола.

Відповідно, росіяни зазнають втрат у живій силі - за сьогодні це вже 354 особи. Водночас, там українські воїни знищили танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон та автомобіль. Пошкоджено ще 13 одиниць різної військової техніки загарбників.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні п’ять разів намагалися вибити наших воїнів з позицій. Чотири ворожі атаки українські захисники успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, - триває. Противник за сьогодні втратив на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БпЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожих склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини – тривають бойові дії. Загалом, загарбники наростили кількість штурмових дій на Куп’янському напрямку до 12. 10 атак вже відбито. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль.

На Лиманському напрямку ворог сьогодні провів сім атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

Оріхівський напрямок – ворог тисне у районах Малої Токмачки і Щербаків – за сьогодні відбито вже п’ять ворожих атак.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Повторний наступ Росії

Як повідомили у Генштабі, Росія з початку травня почала повторний наступ на півночі Харківської області та активізувала свої дії по всій лінії фронту.

Сьогодні головком Олександр Сирський відвідав східні позиції ЗСУ, та розповів, що зараз головна задача ЗСУ - стримати ворога.

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