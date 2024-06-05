В Генштабе назвали направление на фронте, где у РФ больше всего потерь

По данным Генштаба, самым горячим остается Покровское направление. Там количество вражеских атак возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола.

Соответственно, россияне несут потери в живой силе - за сегодня это уже 354 человека. В то же время, там украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь пушек, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц различной военной техники захватчиков.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеские атаки украинские защитники успешно отбили, одна, в районе Волчанска, - продолжается. Противник за сегодня потерял на направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БпЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

На Купянском направлении оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины - продолжаются боевые действия. В общем, захватчики нарастили количество штурмовых действий на Купянском направлении до 12. 10 атак уже отбито. По состоянию на сейчас враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожено три российских боевых бронированных машины и автомобиль.

На Лиманском направлении враг сегодня провел семь атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу - там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет возле Невского.

Ореховское направление - враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков - за сегодня отражено уже пять вражеских атак.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Повторное наступление России

Как сообщили в Генштабе, Россия с начала мая начала повторное наступление на севере Харьковской области и активизировала свои действия по всей фронтовой линии.

Сегодня главком Александр Сырский посетил восточные позиции ВСУ и рассказал, что сейчас главная задача ВСУ - сдержать врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.