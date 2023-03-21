В Генштабі назвали мету ударів по Джанкою

Він зазначив, що вибухи у Джанкої не порушать постачання боєприпасів до Криму, адже є й інші залізничні вузли, наприклад, у Сімферополі. Проте удари по Джанкою покликані перешкодити забезпеченню росіян у Херсонській та Запорізькій областях.

"Джанкою є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя чи Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", - зазначив Баранов.

Вибухи в Джанкої

Ввечері 20 березня в районі Джанкою, де розташований російський аеродром, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що бачили в небі безпілотники. Так звана "влада" Джанкоя навіть запровадила у місті режим НС.

ГУР Міноборони повідомляло, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК".

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