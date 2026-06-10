В Генштабі дали чесну відповідь щодо можливості демобілізації

Проблема демобілізації та темпи призову

За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Зараз влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми, насамперед для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення РФ або мають багато років вислуги.

Проте масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми.

"Про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань", - наголосив Гнатов.

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Він підкреслив, що процеси мобілізації та демобілізації в країні є взаємопов'язаними.

"Що вищі будуть показники призову, то більше можливостей з’явиться для звільнення тих категорій військових, які вже мають на це право", - резюмував начальник Генштабу.