В Генштабі назвали гарячі точки фронту: головне за останню добу

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 21 січня, втрати Російської Федерації у війні проти України склали майже дві тисячі солдатів. Крім того, Сили оборони знищили 11 танків.

Водночас стало відомо, що збитки, завдані українському природно-заповідному фонду внаслідок війни, оцінюються наразі на рівні 15 млрд доларів.

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