Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 21 січня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 1950 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили 11 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 823980 (+1950) осіб;
- танків - 9844 (+11) од;
- бойових броньованих машин - 20485 (+8) од;
- артилерійських систем - 22194 (+60) од;
- РСЗВ - 1262 (+0) од;
- засоби ППО - 1050 (+0) од;
- літаків -– 369 (+0) од;
- гелікоптерів - 331 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23039 (+141) од;
- крилаті ракети - 3051 (+0);
- кораблі/катери - 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34837 (+155) од;
- спеціальна техніка - 3711 (+1).
Ситуація на фронті
Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 121 боєзіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському напрямку.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, тим часом росіяни змінили тактику наступу на Покровськ - намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки.
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