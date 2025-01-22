Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 21 січня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 1950 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили 11 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 823980 (+1950) осіб;

танків - 9844 (+11) од;

бойових броньованих машин - 20485 (+8) од;

артилерійських систем - 22194 (+60) од;

РСЗВ - 1262 (+0) од;

засоби ППО - 1050 (+0) од;

літаків -– 369 (+0) од;

гелікоптерів - 331 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23039 (+141) од;

крилаті ракети - 3051 (+0);

кораблі/катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 34837 (+155) од;

спеціальна техніка - 3711 (+1). Ситуація на фронті Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 121 боєзіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському напрямку. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, тим часом росіяни змінили тактику наступу на Покровськ - намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки.