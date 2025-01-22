ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ

Середа 22 січня 2025 08:26
UA EN RU
Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 21 січня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 1950 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили 11 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 823980 (+1950) осіб;
  • танків - 9844 (+11) од;
  • бойових броньованих машин - 20485 (+8) од;
  • артилерійських систем - 22194 (+60) од;
  • РСЗВ - 1262 (+0) од;
  • засоби ППО - 1050 (+0) од;
  • літаків -– 369 (+0) од;
  • гелікоптерів - 331 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23039 (+141) од;
  • крилаті ракети - 3051 (+0);
  • кораблі/катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34837 (+155) од;
  • спеціальна техніка - 3711 (+1).

Ситуація на фронті

Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 121 боєзіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському напрямку.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, тим часом росіяни змінили тактику наступу на Покровськ - намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Генштаб ВСУ Війна в Україні
    NEWS
    Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ
    Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ
    DAILY
    Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
    Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою