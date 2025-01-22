В Генштабе назвали горячие точки фронта: главное за последние сутки

"Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.01.2025 относительно российского вторжения. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике", - пояснили военные.

Всего, по данным Генштаба, с начала суток произошло 67 боевых столкновений.

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Барановка, Демьяновка, Покровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Першотравневого, Новосергиевки, Зеленой Долины, Кузьминого и в направлении Серебрянского леса. Незавершенным осталось одно боестолкновение.

Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Бондарное.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 44 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Первое Мая, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 41 атаку, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

В операционной зоне Курского направления подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили три атаки российских захватчиков, еще три - продолжаются.

Противник совершил около 200 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил. В то же время на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.