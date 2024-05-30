В Генштабі Ірану виключили варіант краху гелікоптера із президентом через диверсію

Іран виключає версію, що вибух у гелікоптері із президентом країни Ібрагімом Раїсі та іншими посадовцями, що призвів до авіатрощі 19 травня та до їх загибелі, міг статися внаслідок диверсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.
Такі висновки представлені у другій доповіді іранської Вищої комісії з розслідування аварії вертольота з президентом і делегацією, що опублікував у середу Центр комунікацій Генерального штабу Збройних сил країни.
У матеріалі вказується, що відкидається гіпотеза щодо того, що вибух міг статися через диверсійні дії під час польоту та за кілька хвилин до зіткнення повітряного судна зі горами.
Зазначається, що згідно з метеорологічним звітом 30 травня, поточна погода та прогноз з точки відправлення рейсу та першого та другого пунктів призначення польотної групи "були сприятливими та відповідали умовам візуального польоту".
"Більшість документів, записів і документів, що стосуються ремонту та технічного обслуговування вертольота, який зазнав аварії, були ретельно вивчені, і не було виявлено жодних дефектів, які могли б бути значущими в аварії, з точки зору ремонту та технічного обслуговування", - йдеться у матеріалі.
Вертоліт не був перевантажений. Крім того, на записах розмов між пілотами льотної групи не було зафіксовано оголошення надзвичайної ситуації (останній контакт з пілотами постраждалого вертольота тривав 69 секунд до моменту аварії).
"Відповідно до відбору проб і матеріалів, проведених на залишках і частинах вертольота, а також способу їх розсіювання та відстані частин, відокремлених від основного корпусу, виникнення вибуху, спричиненого диверсією під час польоту та за моменти до влучення нахили висот виключаються", - цитує іранське інформагентство висновки розслідувачів.
Також вказується, що відповідно до висновку спеціальних експертів, слідів дій засобів радіоелектронної боротьби на гелікоптері, що розбився, не виявлено.
Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що вертоліт, на борту якого заходився президент Ірану Ібрагім Раїсі здійснив "жорстку посадку" під час польоту з Азербайджану. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 12 годин.
Пізніше, 20 травня, у ЗМІ почала поширюватись інформація щодо того, що рятувальники знайшли президентський вертоліт, але ніхто з пасажирів не вижив. Згодом віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі.
Додамо, що серед жертв авіакатастрофи були й інші високопосадовці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.