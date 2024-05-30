В Генштабе Ирана исключили вариант крушения вертолета с президентом из-за диверсии

Иран исключает версию, что взрыв в вертолете с президентом страны Ибрагимом Раисе и другими чиновниками, что привел к авиакатастрофе 19 мая и к их гибели, мог произойти в результате диверсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.
Такие выводы представлены во втором докладе иранской Высшей комиссии по расследованию вертолетной аварии с президентом и делегацией, опубликовавшей в среду Центр коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил страны.
В материале указывается, что исключается гипотеза о том, что взрыв мог произойти из-за диверсионных действий во время полета и за несколько минут до столкновения воздушного судна с горами.
Отмечается, что согласно метеорологическому отчету 30 мая, текущая погода и прогноз с точки отправления рейса и первого и второго пунктов назначения полетной группы "были благоприятными и соответствовали условиям визуального полета".
"Большинство документов, записей и документов, касающихся ремонта и технического обслуживания потерпевшего крушение вертолета, были тщательно изучены, и не было выявлено никаких дефектов, которые могли бы быть значимыми в аварии, с точки зрения ремонта и технического обслуживания", - говорится в материале.
Вертолет не был перегружен. Кроме того, на записи разговоров между пилотами летной группы не было зафиксировано объявление чрезвычайной ситуации (последний контакт с пилотами пострадавшего вертолета длился 69 секунд до момента аварии).
"Согласно отбору проб и материалов, проведенных на остатках и частях вертолета, а также способу их рассеяния и расстояния частей, отделенных от основного корпуса, возникновения взрыва, вызванного диверсией во время полета и за моменты попадания наклоны высот исключаются", - цитирует иранское информагентство заключения расследователей.
Также указывается, что согласно заключению специальных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не выявлено.
Напомним, 19 мая стало известно, что вертолет, на борту которого заходился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил "жесткую посадку" во время полета из Азербайджана. Поисково-спасательная операция продолжалась более 12 часов.
Позже, 20 мая, в СМИ начала распространяться информация о том, что спасатели нашли президентский вертолет, но никто из пассажиров не выжил. Впоследствии вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси.
Добавим, что среди жертв авиакатастрофы были и другие чиновники.
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