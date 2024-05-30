В Генштабе Ирана исключили вариант крушения вертолета с президентом из-за диверсии

Такие выводы представлены во втором докладе иранской Высшей комиссии по расследованию вертолетной аварии с президентом и делегацией, опубликовавшей в среду Центр коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил страны.

В материале указывается, что исключается гипотеза о том, что взрыв мог произойти из-за диверсионных действий во время полета и за несколько минут до столкновения воздушного судна с горами.

Отмечается, что согласно метеорологическому отчету 30 мая, текущая погода и прогноз с точки отправления рейса и первого и второго пунктов назначения полетной группы "были благоприятными и соответствовали условиям визуального полета".

"Большинство документов, записей и документов, касающихся ремонта и технического обслуживания потерпевшего крушение вертолета, были тщательно изучены, и не было выявлено никаких дефектов, которые могли бы быть значимыми в аварии, с точки зрения ремонта и технического обслуживания", - говорится в материале.

Вертолет не был перегружен. Кроме того, на записи разговоров между пилотами летной группы не было зафиксировано объявление чрезвычайной ситуации (последний контакт с пилотами пострадавшего вертолета длился 69 секунд до момента аварии).

"Согласно отбору проб и материалов, проведенных на остатках и частях вертолета, а также способу их рассеяния и расстояния частей, отделенных от основного корпуса, возникновения взрыва, вызванного диверсией во время полета и за моменты попадания наклоны высот исключаются", - цитирует иранское информагентство заключения расследователей.

Также указывается, что согласно заключению специальных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не выявлено.

Катастрофа вертолета с президентом Ирана

Напомним, 19 мая стало известно, что вертолет, на борту которого заходился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил "жесткую посадку" во время полета из Азербайджана. Поисково-спасательная операция продолжалась более 12 часов.

Позже, 20 мая, в СМИ начала распространяться информация о том, что спасатели нашли президентский вертолет, но никто из пассажиров не выжил. Впоследствии вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси.

Добавим, что среди жертв авиакатастрофы были и другие чиновники.