У Генштабі Естонії оцінили, чи вдасться РФ захопити Часів Яр до 9 травня

"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - заявив він.

Вялі зазначив, що взяти весь Часів Яр цілком дуже складно, тому що це такий повільний, планомірний бій у міських умовах.

"А заняття Авдіївки, або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Так що це малоймовірно", - підкреслив він.

За його словами, напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки і на бахмутському напрямку, з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Вялі зазначив, що однією з найгарячіших точок на лінії фронту наразі є село Очеретине під Бахмутом, де російським військам вдалося вклинитися в українську оборону. При цьому він зазначив, що це була прикра випадковість.

"На авдіївському напрямку Очеретине було дуже прикрою випадковістю, де українці проводили ротацію своїх підрозділів", - зазначив представник Генштабу Естонії.