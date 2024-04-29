В Генштабе Эстонии оценили, удастся ли РФ захватить Часов Яр к 9 мая

"К 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, может быть, на пять километров за раз, Часов Яр недосягаем при таких темпах продвижения", - заявил он.

Вяли отметил, что взять весь Часов Яр целиком очень сложно, потому что это такое медленное, планомерное сражение в городских условиях.

"А занятие Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно", - подчеркнул он.

По его словам, направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на бахмутском направлении, с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Вяли отметил, что одной из самых горячих точек на линии фронта в настоящее время является село Очеретино под Бахмутом, где российским войскам удалось вклиниться в украинскую оборону. При этом он отметил, что это была досадная случайность.

"На авдеевском направлении Очеретино было очень досадной случайностью, где украинцы проводили ротацию своих подразделений", - отметил представитель Генштаба Эстонии.