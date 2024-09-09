У Генштабі Чехії закликали Захід дозволити Україні бити по військових цілях у РФ

"Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - зазначив Ржегка.

На його думку, Росія загрожує ескалацією, але не соромиться використовувати ракети проти українських міст і має значну перевагу.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які розташовані в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати й територію Росії", - вважає голова чеського Генштабу.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області продемонструвала, що росіяни найчастіше лише погрожують.

"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося", - наголосив чеський генерал.