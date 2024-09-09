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В Генштабе Чехии призвали Запад разрешить Украине бить по военным целям в РФ

Фото: начальник Генштаба армии Чехии Карел Ржека (bintel.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Страны Запада должны "развязать руки" Украине и позволить ее армии использовать ракеты большой дальности против военных целей на территории России.

Об этом заявил начальник генерального штаба Чехии Карел Ржегка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию. Они ведь не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", - отметил Ржегка.

По его мнению, Россия угрожает эскалацией, но не стесняется использовать ракеты против украинских городов и имеет значительное преимущество.

"Самолеты слетают с российских аэродромов, которые расположены в пределах досягаемости имеющегося оружия, но украинцы не могут его применить. И эти самолеты потом бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", - считает глава чешского Генштаба.

По его словам, операция ВСУ в Курской области продемонстрировала, что россияне чаще всего только угрожают.

"Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что россияне до сих пор "бряцают" ядерным оружием, но когда украинцы захватили весь округ, ничего не произошло", - подчеркнул чешский генерал.

Удары по территории РФ

Напомним, партнеры на фоне активизации россиян на фронте позволили Украине использовать предоставленное оружие для атак в приграничных районах РФ.

Однако Украина призывает партнеров снять ограничения, чтобы использовать полученное дальнобойное оружие для ударов по военным объектам на территории России. Однако не все страны приняли соответствующие решения, в частности США и Германия до сих пор против ударов по РФ из-за опасений эскалации.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что пока между союзниками нет консенсуса относительно снятия ограничений с Украины.

Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по объекту в России - в материале РБК-Украина.

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