В Генштабе Чехии призвали Запад разрешить Украине бить по военным целям в РФ

"Эти ограничения необходимо снять, потому что для украинцев законно и легитимно защищаться, даже нападая на российскую территорию. Они ведь не могут боксировать со связанной за спиной одной рукой", - отметил Ржегка.

По его мнению, Россия угрожает эскалацией, но не стесняется использовать ракеты против украинских городов и имеет значительное преимущество.

"Самолеты слетают с российских аэродромов, которые расположены в пределах досягаемости имеющегося оружия, но украинцы не могут его применить. И эти самолеты потом бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы абсолютно легитимно, если бы украинцы смогли атаковать и территорию России", - считает глава чешского Генштаба.

По его словам, операция ВСУ в Курской области продемонстрировала, что россияне чаще всего только угрожают.

"Ситуация в Курской области показала некоторым западным лидерам, что не стоит бояться эскалации и красных линий, потому что россияне до сих пор "бряцают" ядерным оружием, но когда украинцы захватили весь округ, ничего не произошло", - подчеркнул чешский генерал.